В Киеве на парковке взорвалось и сгорело авто
На столичной парковке в ночь на вторник, 3 декабря сгорел автомобиль марки Audi.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
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“Сегодня около 02:00 был слышен взрыв по адресу Западный переулок, 3Д, недалеко от Шулявки. Как оказалось утром, это сгорел/взорвался автомобиль Audi, который стоял на парковке“, – говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается. На опубликованных в сети фото видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Подробности чрезвычайного происшествия на данный момент выясняются.
Как сообщалось 22 ноября, в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме.
Порзже появились фото последствий взрыва в центре Киева.
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