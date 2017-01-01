Автомобиль Audi сгорел на парковке ночью. Во время пожара также был слышен взрыв, сообщают СМИ.

В Киеве на парковке взорвалось и сгорело авто

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В Киеве на парковке взорвалось и сгорело авто

На столичной парковке в ночь на вторник, 3 декабря сгорел автомобиль марки Audi.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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“Сегодня около 02:00 был слышен взрыв по адресу Западный переулок, 3Д, недалеко от Шулявки. Как оказалось утром, это сгорел/взорвался автомобиль Audi, который стоял на парковке“, – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. На опубликованных в сети фото видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Подробности чрезвычайного происшествия на данный момент выясняются.

Как сообщалось 22 ноября, в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме.

Порзже появились фото последствий взрыва в центре Киева.

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