Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на парковке взорвалось и сгорело авто

Комментариев: 0
Автомобиль Audi сгорел на парковке ночью. Во время пожара также был слышен взрыв, сообщают СМИ.
В Киеве на парковке взорвалось и сгорело авто
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/3
  • Подробности ЧП выясняются
  • Подробности ЧП выясняются
  • Подробности ЧП выясняются
В Киеве на парковке взорвалось и сгорело авто
Подробности ЧП выясняются
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На столичной парковке в ночь на вторник, 3 декабря сгорел автомобиль марки Audi.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Читай также: Взрыв в Ощадбанке: полиция сообщила о задержанных

“Сегодня около 02:00 был слышен взрыв по адресу Западный переулок, 3Д, недалеко от Шулявки. Как оказалось утром, это сгорел/взорвался автомобиль Audi, который стоял на парковке“, – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. На опубликованных в сети фото видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Подробности чрезвычайного происшествия на данный момент выясняются.

 

Как сообщалось 22 ноября, в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме.

Порзже появились фото последствий взрыва в центре Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Киев, фото, парковка, взрыв, машина, пожар, авто, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь