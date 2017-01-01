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Контрабанда недели: Строительный автокран за 4400 евро

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Глава таможни рассказал об очередном вопиющем случае попытки контрабанды.
Контрабанда недели: Строительный автокран за 4400 евро
© Фейсбук Нефедова
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Контрабанда недели: Строительный автокран за 4400 евро
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В Украину пытались ввезти немецкие строительные автокраны по заниженной в несколько раз стоимости. Об этом рассказал Глава государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

Вот сколько, вы думаете, стоят эти 2 крана Liebherr 1030 и PPM 400? Импортер утверждает, что по 4400 евро каждый. Вам в это верится? Ну вот и мне как-то не очень. Сделали совместно с The Security Service of Ukraine запросы к продавцам – реальная стоимость 60 000 и 26 500 евро, - написал глава украинской таможни.

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Кроме того, Нефедов отметил, что сейчас таможня начала делать запросы на некоторые грузы, которые можно ввозить беспошлинно. Речь идет о случаях, когда курьеры под видом личного имущества провозят элитную одежду для бутиков.

Вот это на фото – почти 70 000 евро (дороже реальной стоимости спецтехники – мир сошел с ума). Французские правоохранители оперативно дали чеки, товар изъят, - написал глава Гостаможни.

Напомним, в Украине изъяли крупную партию японского антиквариата. Заказчиком груза оказался иностранец, проживающий в Украине.

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Теги: контрабанда, автокран, Нефедов, таможня
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