Зеленский запускает новую программу для украинцев, проживающих за границей

Президент подчеркнул - это программа для всех украинцев проживающих за границей и тех, кто планирует покинуть Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за границей. По словам Зеленского, первым этапом этой программы станут доступные кредиты.

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“Запускаем новую государственную программу: для тех, кто хочет вернуться в Украину и для тех, кто собирается искать лучшей судьбы за рубежом“ - говорится в сообщении

Первый этап - доступные кредиты для собственного дела! 5%, 7% и 9%

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“Дорогие украинцы, во время своей инаугурации я сказал, что украинцев во всем мире 65 миллионов. Вы очень нужны нашему государству — ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. “ - подчеркнул президент.

Поэтому мы запускаем новую государственную программу Возвращайся и Оставайся. Первый этап - доступные кредиты для собственного дела

Главные цифры:

Сумма кредита - 1,5 миллиона гривен, Срок кредитования - 5 лет, Процентная ставка - 5%.

Данные условия будут предоставляться для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.

Зеленский запускает новую программу для украинцев, живущ... 0:00 / 02:08

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Кредиты под 7% будут предоставляться бизнесу с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места. За каждого нанятого сотрудника процентная ставка будет снижаться на 05%.

Кредиты под 9% будут предоставляться действующему бизнесу с выручкой от 25 до 50 млн грн.

Ранее Зеленский резко отреагировал на коррупцию в ГБР.

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