“На дорогах будет скользко”: Синоптики рассказала о завтрашней погоде
В Украину движется антициклон Sarena. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
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По словам синоптика, завтра в некоторых областях ожидаются настоящие снегопады. В частности, снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.
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Диденко предупредила, что на дорогах будет скользко, особенно утром и вечером.
В столице среда, 4 декабря будет прохладной. На протяжении дня температура воздуха будет держаться на отметке около нуля.
Напомним, Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом. Сообщается, что из-за циклона выпал снег в западной, центральной и северной части Украины.
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