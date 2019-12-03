Тесть Зеленского работает помощником нардепа от Слуги народа

Сообщается, что отец первой леди трудится у депутата на общественных началах.

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Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником у депутата из фракции “Слуга народа“ Олега Бондаренко. Об этом сообщает пресс-центр общественного движения “Чесно“.

По словам самого нардепа, тесть президента занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.

Для меня Владимир Кияшко — это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем, — рассказал Бондаренко.

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Депутат отмечает, что тесть Зеленского работает у него на общественных началах. С отцом Елены Зеленской Бондаренко познакомился уже после парламентских выборов, когда Кияшко предложил ему свою помощь в качестве помощника-консультанта.

Отмечается, что тесть президента не является профессиональным экологом. Кияшко – кандидат технических наук, доцент кафедры “Строительные конструкции и сооружения“ Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину “Строительные конструкции и сооружения на транспорте“.

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Сейчас тесть Зеленского работает над проблемой очищения Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на “Криворожстали“, “Запорожстали“ и других промышленных предприятиях. В частности, изучает их возможную переработку в дорожное покрытие.

Напомним, Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома. По словам первой леди, ссоры у них дома очень редкие.

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