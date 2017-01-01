Под Львовом в "реабилитационном центре" пытали людей

Никакой квалифицированной медицинской помощи "пациенты" не получали, при этом месячная плата за "лечение" поступала от родственников.

На Львовщине разоблачили деятельность так называемых "реабилитационных центров", где незаконно удерживали и пытали людей, сообщается во вторник, 3 декабря, в пресс-центре правоохранителей

В так называемых "реабилитационных центрах" лиц, зависимых от психоактивных веществ, удерживали против их воли, заставляли работать и жестоко наказывали за малейшие нарушения режима.

В период с 2016 до 2019 года 34-летний житель Львова организовал в селах Пустомытовского района деятельность трех центров для пребывания и платного "лечения" людей от алкогольной и наркотической зависимости. Никакой квалифицированной медицинской помощи "пациенты" не получали, при этом месячная плата за "лечение", которую платили родственники удерживаемых, составляла от 7 до 12 тысяч гривен.

Организатор вместе с сообщниками удерживали "пациентов" в центрах против их воли во вредных для здоровья условиях, а также использовали их принудительный труд. Некоторые из них были помещены в учреждения принудительно, - сообщили в полиции.

У "пациентов" изымали мобильные телефоны, а за попытки самовольно покинуть помещение центра были предусмотрены жестокие наказания. Психологическое и физическое насилие в отношении удерживаемых применялось также за любые другие нарушения так называемых "правил пребывания в реабилитационном центре".

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, среди которых незаконное лишение свободы или похищение человека и пытки.

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Напомним, в Киеве будут судить ОПГ, годами державшую в рабстве сотню людей. Людям обещали хорошую работу, но потом отбирали паспорта и мобильные телефоны и селили в барак, где в каждой комнате жили по 15-20 человек.

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