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В СНБО обсудили шаги реинтеграции Донбасса

Комментариев: 2
Секретарь СНБО уверен, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории.
Совет Нацбезопасности
Совет Нацбезопасности
Офис президента
 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что будет разработан комплекс мер по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз, сообщает пресс-служба СНБО.
 
 
Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский четко очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на Востоке Украины политико-дипломатическими усилиями. 
 
Секретарь СНБО уверен, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.
 
"Мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - сказал он.
 
В то же время Вооруженные Силы Украины будут иметь все необходимые директивы по различным сценариям развития событий.
 
Накануне Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству. 

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Теги: СНБО, донбасс, Владимир Зеленский, реинтеграция Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Krotol2    03.12.2019, 19:38
Оценка:  0
Krotol2
Очередное бла бла
fkrfyfan    03.12.2019, 19:15
Оценка:  0
fkrfyfan
А сможет и не вернуть
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