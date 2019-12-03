В СНБО обсудили шаги реинтеграции Донбасса

Секретарь СНБО уверен, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что будет разработан комплекс мер по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз, сообщает пресс-служба СНБО.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский четко очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на Востоке Украины политико-дипломатическими усилиями.

Секретарь СНБО уверен, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

"Мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - сказал он.

В то же время Вооруженные Силы Украины будут иметь все необходимые директивы по различным сценариям развития событий.

Накануне Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству.

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