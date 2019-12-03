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ВСУ в разы отстают от РФ по оснащению современным оружием – эксперт

Комментариев: 8
Украинская армия оснащена современным оружием всего на 10%, российская – на 60%.
ВСУ в разы отстают от РФ по оснащению современным оружием
ВСУ в разы отстают от РФ по оснащению современным оружием
Фотоархив Минобороны

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Россия в разы опережает Украину по уровню оснащения армии современным оружием. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Згурец в статье “Підрізані крила яструба“, опубликованной в блоге на Цензор.НЕТ.

Так, на начало 2019-го общая оснащенность российских вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники выросла до 61% (в сухопутных войсках - 48,3%, в воздушно-космических силах - 74%, в военно-морском флоте - 62,3%, в воздушно-десантных войсках - 63,7%). В то же время в силах обороны Украины этот показатель не превышает 10%. Основу их технического оснащения составляют образцы ВВТ 70-80 годов прошлого века, - написал эксперт.

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При этом Згурец подчеркивает, что Генштаб ВСУ нацелен на “повышение боеспособности и мобильности частей и подразделений украинской армии путем увеличения разнообразия номенклатуры вооружения и военной техники советского производства для покрытия дефицита арсеналов“.

Напомним, в Украине завершили разработку ракеты Нептун. Ракета впервые пролетела свыше 250 км по заданным маршруту и высотах.

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Теги: ВСУ, Россия, оружие
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Комментариев (8)
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Krotol2    03.12.2019, 19:27
Оценка:  0
Krotol2
Вот и славненько ))). Значит захватят нас без шума и пыли
fkrfyfan    03.12.2019, 19:06
Оценка:  +2
fkrfyfan
На украине есть современное вооружение? Откуда?
Антибес    03.12.2019, 18:53
Оценка:  +2
Антибес
Зато в нясь е свидомисть и гимность,тьфу ты,гидность!)))))
BROKER666    03.12.2019, 19:00
Оценка:  -5
BROKER666
какое ж ты приписденное хYйло, только лишнехромосомные долбойобы могут считать сознательность и достоинство ругательствами... валяйтесь ордынцы и дальше в собственной блевотине...
Тисс    03.12.2019, 19:14
Оценка:  +2
Тисс
Он троллит этими словами, потому что при Вальцмане-Рошенке не было ни сознательности ни достоинства, одни лишь пустые обёртки от этих красивых слов.
VSHIVANKA    03.12.2019, 18:48
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ГОЛОДРАНЦЫ.....))))
VVTF2wtf_uebok    03.12.2019, 18:37
Оценка:  +3
VVTF2wtf_uebok
В разы - это новая каклятская мера измерения))))
Krotol2    03.12.2019, 19:25
Оценка:  0
Krotol2
В разы это судя по цифрам в 6 раз.В действительности раз в 100 ))))
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