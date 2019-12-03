ВСУ в разы отстают от РФ по оснащению современным оружием – эксперт

Украинская армия оснащена современным оружием всего на 10%, российская – на 60%.

ВСУ в разы отстают от РФ по оснащению современным оружием Фотоархив Минобороны

Читай также: Бронеавтомобили Казак-2М1 и Варта-Новатор прошли испытания

Россия в разы опережает Украину по уровню оснащения армии современным оружием. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Згурец в статье “Підрізані крила яструба“, опубликованной в блоге на Цензор.НЕТ.

Так, на начало 2019-го общая оснащенность российских вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники выросла до 61% (в сухопутных войсках - 48,3%, в воздушно-космических силах - 74%, в военно-морском флоте - 62,3%, в воздушно-десантных войсках - 63,7%). В то же время в силах обороны Украины этот показатель не превышает 10%. Основу их технического оснащения составляют образцы ВВТ 70-80 годов прошлого века, - написал эксперт.

Читай также: Минобороны РФ испытало “Бога войны“

При этом Згурец подчеркивает, что Генштаб ВСУ нацелен на “повышение боеспособности и мобильности частей и подразделений украинской армии путем увеличения разнообразия номенклатуры вооружения и военной техники советского производства для покрытия дефицита арсеналов“.

Напомним, в Украине завершили разработку ракеты Нептун. Ракета впервые пролетела свыше 250 км по заданным маршруту и высотах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.