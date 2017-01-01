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Рада отсрочила использование стандарта Евро-6

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Импортировать новые автомобили в Украину при их соответствии экологических нормам не ниже Евро-6 можно будет с 1 января 2025 года.
Применение стандарта Евро-6 отстрочили до 2025 года
Применение стандарта Евро-6 отстрочили до 2025 года
Народная Правда

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 2078-1, откладывающий введение стандарта Евро-6 для новых автомобилей до 2025 года, сообщает 112.ua.

Уточняется, что законопроект позволяет ввозить в Украину машину с подтверждением соответствия конструкции экологическим нормам не ниже уровня Евро-5. При этом импортировать новые автомобили в Украину при их соответствии экологических нормам не ниже “Евро-6 можно будет с 1 января 2025 года.

В пояснительной записке отмечается, что Украина берет на себе обязательство гармонизировать экологические требования внутри страны с требованиями Европейского Союза.

Напомним, в октябре украинцы купили и зарегистрировали почти 9 тысяч новых легковых авто – по сравнению с прошлым годом октябрьский рынок вырос почти на четверть.

Ранее сообщалось, что летом в Украине были проданы самые дорогие в истории автомобили. Абсолютный рекорд цены автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 – более 800 тысяч долларов.

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Теги: автомобили, законы, машины, Рада, законодавство, закон, Верховная Рада, законопроект, нардепы, авто, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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