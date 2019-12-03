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На админгранице с Крымом задержан член Единой России - СМИ

Комментариев: 5
Игорь Кучерявый активно поддерживал аннексию Крыма. Мужчину задержали при выезде с материковой части Украины, где он хотел получить украинский загранпаспорт.
На КПВВ Каланчак задержан член Единой России
На КПВВ Каланчак задержан член Единой России
atr.ua

На КПВВ Каланчак на админгранице с Крымом задержан член партии Единая Россия Игорь Кучерявый. Об этом сообщает ATR во вторник, 3 декабря.

Кучерявый был задержан при выезде из Херсона в Крым. По информации СМИ, на материковой части Украины он хотел получить украинский загранпаспорт.

Отмечается, что во время аннексии Крыма Россией он организовывал "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе и впоследствие был награжден Минобороны РФ медалью "За возвращение Крыма".

"По предварительными данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, так как он - член партии Единая Россия, активный участник "русской весны". На данный момент его допрашивают. В последствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд", - рассказала замкомандира гражданского формирования Аскер Эвелина Арифова.

Эту информацию подтвердил и вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. По его словам, Кучерявый на допросе заявил, что "с тем, что выдают в России (паспортом - ред.), никуда не поедешь, а ездить хочется".

Напомним, что ранее в Украину на кастинг не пустили российского актера. Актер ехал в Украину для участия в кастинге одного из сериалов. Запретили ему посещать страну из-за поездки в Крым.

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Теги: Единая Россия, Крым, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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CasperW    03.12.2019, 19:14
Оценка:  0
CasperW
О5 25.
Почему они сюда прут? Ну разве на вяликай рассеее так плохо? Там же и мосты лучше падают, и демократия чище!
Хотя хорошо, подтверждаются двойные стандарты рашки и продажность этих личностей. На бигмире таких тоже полно: антибес (он же boxerogos), ира, вшивое. На все готовы ради денег.
nestor2    03.12.2019, 18:49
Оценка:  0
nestor2
И кто ему выдал украинский загранпаспорт?
VVTF2wtf_uebok    03.12.2019, 18:38
Оценка:  -2
VVTF2wtf_uebok
БМ, пишите проще, задержан член)))))
Letohradek    03.12.2019, 18:30
Оценка:  -4
Letohradek
Очередной ссученный ответит за предательство Родионы! Такие новости можно читать вечно!
VSHIVANKA    03.12.2019, 18:47
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДИОНЫ ?!
БАБУШКА , ТВОЙ БРЕД МОЖНО ЧИТАТЬ БЕСКОНЕЧНО И ПРИ ЭТОМ СМЕЯТЬСЯ ДО СЛЁЗ....)))
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