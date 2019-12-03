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СМИ назвали возможного сменщика Трубы

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На должность Трубы еще несколько недель назад согласовали кандидатуру Трепака, узнали журналисты.
Трубу смогут уволить после вступления в силу нового закона о ГБР
Трубу смогут уволить после вступления в силу нового закона о ГБР
Delo.ua

Новым главой Госбюро расследований вместо Романа Трубы может стать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак. Об этом пишет УП во вторник, 3 декабря, со ссылкой на источники.

По данным издания, его кандидатура была согласована еще несколько недель назад.

"Кроме того, по словам собеседников УП в Генпрокуратуре, скандально известные аудиозаписи прослушки председателя ГБР передали в штаб Порошенко перед тем, как они оказались в сети. Собеседники УП говорят, что слив стал возможным благодаря усилиям бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в течение 15 дней президент Владимир Зеленский должен либо ветировать, либо подписать принятый сегодня Верховной Радой новый закон о ГБР

"Через 5 суток после увольнения Романа Трубы для ГБР должны найти временного руководителя, а за 4 месяца - полноценную замену", - отмечает издание.

Как сообщалось, также Рада приняла поправку, которая позволит разблокировать расследование ГБР дел Майдана.

 

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Теги: труба, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Орест_Пiхва    03.12.2019, 19:40
Оценка:  0
Орест_Пiхва
жona
Орест_Пiхва    03.12.2019, 19:40
Оценка:  0
Орест_Пiхва
это >I
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