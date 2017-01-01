Беглый экс-депутат Онищенко задержан в Германии по запросу НАБУ

Покинувший в 2015 году бывший нардеп подозревается в хищениях на сумму около 1,6 млрд грн.

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Немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко. Экс-нардеп был задержан в немецком Аахене по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) еще 29 ноября, но информация об этом появилась только сегодня. Изначально ее распространил ряд СМИ, а позднее задержание политика в комментарии Hromadske подтвердили непосредственно в САП.

По словам пресс-секретаря главы САП Назара Холодницкого Ольги Костолюб, в настоящее время решается вопрос о проведении судебного заседания, на котором немецкая сторона рассмотрит возможность экстрадиции экс-депутата Онищенко в Украину.

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Для справки. Украинские правоохранители считают Онищенко причастным к незаконной схеме продажи газа, принадлежащего госпредприятию “Укргаздобыча“. Считается, что действия Онищенко и его подельников нанесли государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

Напомним, ранее Онищенко заявил, что возвращается в Украину. Беглый экс-депутат после трех лет, проведенных за границей, обещал вернуться на родину уже 13 декабря.

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