В Минсоцполитики рассказали о схемах с гуманитаркой

Накануне на заседании рабочей группы министерства рассматривались 133 обращения о признании грузов гумпомощью.

В Украине разоблчаены схемы по ввозу "гуманитарки", из-за которых бюджет недополучает крупные суммы, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль на своей странице в Facebook во вторник, 3 декабря.

По его словам, Минсоцполитики отвечает за предоставление товару из-за границы статуса гуманитарной помощи, что освобождает такие товары от уплаты налогов и таможенных платежей. Что, в свою очередь, помогает нечестным дельцам ввозить новый товар под видом гуманитарки и продавать на рынках и в модных бутиках.

"Как следствие - госбюджет недополучает кучу денег", - подчеркнул Коваль.

Он напомнил, что 19 декабря на заседании рабочей группы министерства рассматривались 133 обращения о признании грузов гумпомощью.

"Пока только 28 из них мы признали гуманитаркой. По остальным мы направили запросы в соответствующие органы и ожидаем результат. В основном подтверждения ожидают грузы с одеждой и обувью", - уточнил Коваль.

"У нас возникают серьезные сомнения относительно заявлений "благотворительных организаций", которые говорят, что завозят вещи в нашу страну и все раздают людям", - написал он и добавил, что Минсоцполиткии разработало и отправило на согласование органами власти постановление Кабмина "О некоторых вопросах организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи".