Для "слуг народа" разработали этический кодекс

Среди основных положений этого документа, по словам председателя фракции, - принимать решения фракции.

Фракция Слуга народа нарабатывает внутренний документ наподобие "этического кодекса", несоблюдение которого повлечет исключение членов из политсилы, заявил ее глава Давид Арахамия, сообщает Укринформ.

"Вчера получил от господина Дубинского неожиданно качественный документ - реально прикольный, я почитал, нечего ни добавить, ни убрать. Мы разослали его сейчас всем депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. Затем сведем это в один документ, после чего покажем его всем журналистам", - сказал Арахамия.

При этом политик уточнил, что на 3 декабря черновой вариант этого "этического кодекса" состоит из двух страниц.

"Мы сочли необходимым, чтобы этот документ был очень коротким, но очень понятным", - сказал Арахамия.

Среди основных положений этого документа, по словам председателя фракции, - принимать решения фракции, не вводить в заблуждение своих коллег, не дискредитировать депутатское объединение, в которое входит Слуга народа.

Юридической силы документ не будет иметь, но за его системные нарушения будет предусматриваться исключение депутатов из фракции.