Озвучена первая пятерка госпредприятий на приватизацию

Во многих государственных предприятий высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов.

Озвучена первая пятерка предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, Электротяжмаш, Президент-отель, шахта Краснолиманская, заявил замминистра экономики Павел Кухта в интервью ЭП.

На вопрос, что в Кабмине планируют делать с долгами ОПЗ перед компаниями Фирташа, Кухта ответил:

"Этот долг мешает не только продажи, он мешает нормальному функционированию завода. Проблемные долги - это случай не только ОПЗ. Во многих ГП высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов", - сказал он.

Отвечая на вопрос, готов ли Кабмин взять обязательства ОПЗ себя, замминистра заявил:

"С ОПЗ работает инвестиционный советник. Он предложит нам варианты".

Как сообщалось, Кабмин продал гособъектов на 100 миллионов. Крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен.

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