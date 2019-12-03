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Озвучена первая пятерка госпредприятий на приватизацию

Комментариев: 4
Во многих государственных предприятий высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов.
ОПЗ
ОПЗ
zn.ua
 
Озвучена первая пятерка предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, Электротяжмаш, Президент-отель, шахта Краснолиманская, заявил замминистра экономики Павел Кухта в интервью ЭП.
 
На вопрос, что в Кабмине планируют делать с долгами ОПЗ перед компаниями Фирташа, Кухта ответил:
 
"Этот долг мешает не только продажи, он мешает нормальному функционированию завода. Проблемные долги - это случай не только ОПЗ. Во многих ГП высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов", - сказал он.
 
Отвечая на вопрос, готов ли Кабмин взять обязательства ОПЗ себя, замминистра заявил:
 
"С ОПЗ работает инвестиционный советник. Он предложит нам варианты".
 
Как сообщалось, Кабмин продал гособъектов на 100 миллионов. Крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен.
 

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Теги: приватизация, Минэкономики, завод, госпредприятие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ira0957    03.12.2019, 19:32
Оценка:  +2
ira0957
И снова у власти продавцы. Когда строители будут?
Лаптев    03.12.2019, 19:20
Оценка:  +2
Лаптев
Началась великая ЗЕ деиндустриализация. Где только эти зеленые придурки налоги будут собирать - большая тайна. С фермеров много не поимееш, а жрать и срать хотят все нынешние клоуны при власти.
Л_о_л_а    03.12.2019, 19:32
Оценка:  +1
Л_о_л_а
а че тебе . майдаун,не нравится? ты ж скакало на майдане чтоб американцы рулили, вот теперь они скупят все на корню, а ты дальше скачи нераб.
ТТ69    03.12.2019, 19:15
Оценка:  +3
ТТ69
продавать не строить
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