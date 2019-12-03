Рада отменила госмонополию на производство спирта

С 1 января производить спирт сможет каждый желающий, но при соблюдении ряда условий.

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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, “За“ проголосовали 284 народных депутата.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

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Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение систем видеонаблюдения является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

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Кроме того, законопроектом предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта и вводится обязательство на этот период по сохранению рабочих мест в размере 70% штата на приватизированных предприятиях.

Напомним, названы самые “пьющие“ страны в мире. Наша страна не вошла в ТОП-45 самых “пьющих“ стран мира.

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