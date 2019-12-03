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Пристайко обвинил НАТО в российской агрессии против Грузии и Украины

Комментариев: 1
Глава МИД Украины считает, что нерешительность Альянса развязала руки России.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Фейсбук МИД

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Лидеры стран НАТО сделали ошибку на саммите в Бухаресте в 2008 году, не определив сроков для вступления Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Лондоне на конференции NATO Engages, пишет “Европейская правда“.

То, что случилось 10 лет назад в Бухаресте, по моему мнению, было большой ошибкой. Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно Плана действий о членстве. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству, - сказал Пристайко.

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По мнению украинского дипломата, в конечном итоге эта нерешительность Запада позволила России вторгнуться в Грузию и Украину.

Я считаю, что нерешительность НАТО позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а затем через шесть лет прийти в Украину, - заявил он.

Напомним, в НАТО высказались об отношениях с Украиной. В Альянсе считают, что Украина должна ценить все стадии на пути к членству.

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Теги: Украина-НАТО, Грузия, Пристайко, МИД, Россия, российская агрессия
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Комментариев (1)
Орест_Пiхва    03.12.2019, 19:38
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
ты на кого сказал гав.
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