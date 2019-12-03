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Президент дал звание Героя Украины погибшим в воскресенье спецназовцам

Комментариев: 4
Двое бойцов "Альфы" погибли на Донбассе, преследуя российскую ДРГ.
Президент дал звание Героя Украины погибшим в воскресенье спецназовцам
Президент дал звание Героя Украины погибшим в воскресенье спецназовцам
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда“ полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, погибшим на Донбассе в воскресенье 1 декабря. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Бойцы удостоены высокой награды “за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу“.

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Напомним, 1 декабря на Донбассе погибли двое украинских воинов. Они подорвались на взрывном устройстве в ходе преследования диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.

Позднее стало известно, что погибшими являются бойцы спецподразделения “Альфа“ Службы безопасности Украины.

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Теги: президент, Зеленский, спецназ, Альфа, СБУ, Донбасс, награда, Герой Украины
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Комментариев (4)
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BabaYul    03.12.2019, 20:50
Оценка:  +2
BabaYul
Полковники СБУ гоняются на "передке" за ДРГ? Сразу вдвоём? А командир группы у них был наверное генерал-полковник.
VSHIVANKA    03.12.2019, 21:05
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЕСТЕСТВЕННО !!!
И НЕ ЗА КАКОЙ-НИБУДЬ ,ИА ИМЕННО ИЗ РОССИИ , ЭТО ОНИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПО ФЛАГУ РОССИИ У НИХ В РУКАХ И ПОРТРЕТУ ПУТИНА !!!
Da-Gabon    03.12.2019, 20:48
Оценка:  +2
Da-Gabon
Героев будет много.
ТТ69    03.12.2019, 20:37
Оценка:  +5
ТТ69
после предыдущих харантов это звание уже ничего не значит
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