Президент дал звание Героя Украины погибшим в воскресенье спецназовцам

Двое бойцов "Альфы" погибли на Донбассе, преследуя российскую ДРГ.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда“ полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, погибшим на Донбассе в воскресенье 1 декабря. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Бойцы удостоены высокой награды “за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу“.

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Напомним, 1 декабря на Донбассе погибли двое украинских воинов. Они подорвались на взрывном устройстве в ходе преследования диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.

Позднее стало известно, что погибшими являются бойцы спецподразделения “Альфа“ Службы безопасности Украины.

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