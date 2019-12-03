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Украина защищает восточный фланг НАТО – Пристайко

Комментариев: 4
Украинцы никогда не просили НАТО защищать их фланг, они достаточно способны защищаться, отметил глава МИД.
Вадим Пристайко представляет Украину на саммите НАТО
Вадим Пристайко представляет Украину на саммите НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил лидерам стран-членов НАТО, что Украина защищает восточный фланг Североатлантического альянса. Об этом он сказал на конференции NATO Engages в Лондоне в преддверии встречи лидеров стран-членов НАТО, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 3 декабря.

"Мы, нравится вам это или нет, защищаем ваш восточный фланг. А иногда мы слышим: "кто вас об этом просит"? Мы никогда не просили вас о том, чтобы защищать наш фланг, мы достаточно способны защищаться", – сказал Пристайко.

Он спросил, нужен ли вклад Украины и считает ли Альянс роль Украины настолько же важной, насколько важной считает Украина роль НАТО в регионе Восточной Европы.

"У нас 14 тысяч людей погибло... И мы вскользь обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", – отметил министр.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть много стадий между полноценным членством в НАТО и "ничем". Он призвал Украину и Грузию ценить "промежуточные стадии" на пути к членству в НАТО.

В Раде решили, как обсудить членство в НАТО без новой заявки

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Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, украинцы, МИД, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    03.12.2019, 21:01
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ОТ КОГО ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ ЗАЩИЩАЕТ НАТО. ?
BabaYul    03.12.2019, 20:56
Оценка:  +3
BabaYul
А те украинские гастарбайтеры, кто батрачит в Европе, наверное защищают западный фланг.
Vasya_iz_Ivanovo    03.12.2019, 20:51
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Да этот временами еще хлеще Климкина загинает! Ай молодца!
Л_о_л_а    03.12.2019, 20:15
Оценка:  +4
Л_о_л_а
на НАТО кто-то напал?
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