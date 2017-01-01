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Бывшему "топу" из ГПУ сообщили о подозрении

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Бывшего чиновника ГПУ обвиняют в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды. По информации СМИ, задержанный - Игорь Щербина, который является кумом Трубы.
Соратнику Трубы сообщили о подозрении
Соратнику Трубы сообщили о подозрении
facebook.com/sap.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, передает пресс-служба САП.

Сообщается, что по согласованию прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины 3 декабря было сообщено о подозрении экс-чиновнику и предпринимателю, которые были задержаны во время получения взятки.

Задержанным инкриминируется совершение преступлений: мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в САП.

По информации РБК-Украина, задержанный это - Игорь Щербина. Он - бывший начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Роман Труба, который сегодня является главой ГБР, был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По данным СМИ, Щербина является кумом и близким соратником Трубы. 3 декабря у Щербины были проведены обыски.

Ранее сообщалось, что НАБУ задержало на взятке бывшего начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

СМИ также сообщали, что НАБУ проводит у Щербины обыски в связи с возможными злоупотреблениями в ГБР

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Теги: коррупция, ГПУ, борьба с коррупцией, обвинения, Коррупция в Украине, следователь, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: korrespondent.net

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