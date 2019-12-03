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Рада призвала Зеленского подтвердить заявку на ПДЧ в НАТО

Комментариев: 5
Президент должен обеспечить подготовку и представление до конца нынешнего года обращения о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ в НАТО.
За постановление проголосовали 284 нардепа
За постановление проголосовали 284 нардепа
Верховная Рада

Верховная Рада приняла постановление №2327, в котором призвала президента Владимира Зеленского повторно подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО. За этот документ проголосовали 284 нардепа, сообщается на сайте украинского парламента во вторник, 3 декабря.

"Перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благосостояние и процветание граждан Украины", – сказано в постановлении.

В связи с этим Верховная Рада постановила призвать президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и генсеку альянса обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

Также Рада уполномочила на подписание совместно с президентом и премьер-министром спикера парламента Дмитрия Разумкова документов, необходимых для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ НАТО.

В связи с этим Верховная Рада также обратится к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но тогда это решение заблокировали Германия и Франция.

В ноябре нынешнего года генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина будет членом НАТО. Но, по его словам, сейчас страна должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности.

Также Столтенберг сказал, что Украине нет смысла подавать новую заявку о ПДЧ, потому что у нее есть ряд других инструментов для сотрудничества с альянсом.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, президент, Рада, Верховная Рада, парламент, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Антибес    03.12.2019, 22:29
Оценка:  0
Антибес
Сколько не говори"халва",во рту слаще не станет.Нас никто в НАТО не возьмёт пока у нас идёт гражданская война,пока армию не приведём полностью к стандартам НАТО и пока Россия не даст"добро"на наше вступление в НАТО.Так что расходитесь,кастрюлеголовые" мечтуны"-псевдопатриоты.)))) )
Л_о_л_а    03.12.2019, 21:46
Оценка:  +1
Л_о_л_а
тупорылым кастрюлям генсек НАТО буквально в прошлом месяце сказал - мы не собираемся вас брать потому что по Уставу НАТО государства, в которых есть военный конфликт не принимают в НАТО...
НЕ ДОШЛО?КАК ЕЩЕ ТУПОРЫЛЫМ ЭТО ДОНЕСТИ? А ведь эти идиоты формируют общественное мнение...они занимаются херней
Л_о_л_а    03.12.2019, 21:47
Оценка:  +1
Л_о_л_а
вместо того, чтобы решать экономические и социальные проблемы страны...
Евроскептик    03.12.2019, 21:49
Оценка:  -1
Евроскептик
Они же только на пять лет))Проблемы индейцев шерифа не волнуют))
Евроскептик    03.12.2019, 21:48
Оценка:  +1
Евроскептик
И ни в одной стране мира не пишут в Конституции,Стремление в НАТО))))
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