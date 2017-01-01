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Зеленский провел совещание по нормандской встрече

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Во время заседания в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.
Перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО
Перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате. На совещании обговорили возможные сценарии возвращения неподконтрольного Донбасса, сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 3 декабря.

Глава государства очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы неподконтрольных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украины сможет вернуть Донбасс и прекратить военные действия.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчак ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Также решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского.

Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

 

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Теги: Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, нормандская встреча, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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