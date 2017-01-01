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Представитель Госдепа США приедет в Украину

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У и.о. заместителя госсекретаря США Филипа Рикера запланированы встречи с представителями украинской власти.
Государственный департамент США
Государственный департамент США

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер приедет в Украину с целью встретиться с представителями американского посольства, сообщается на сайте Госдепа.
 
Отмечается, что дипломатический визит назначен на среду, 4 декабря.
 
Кроме того, Рикер пообщается с представителями украинской власти. 
 
"4 декабря Рикер проведет встречу в Киеве с членами посольства США и украинскими официальными лицами", - говорится в сообщении.
 
После этого представитель госдепа отправится в Словакию и Италию.

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Ранее сообщалось, что Госдеп разблокировал военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем, по собственным словам, это сделал президент Дональд Трамп.

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Теги: Украина, США, визит, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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