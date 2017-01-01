Представитель Госдепа США приедет в Украину

У и.о. заместителя госсекретаря США Филипа Рикера запланированы встречи с представителями украинской власти.



Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер приедет в Украину с целью встретиться с представителями американского посольства, сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что дипломатический визит назначен на среду, 4 декабря.



"4 декабря Рикер проведет встречу в Киеве с членами посольства США и украинскими официальными лицами", - говорится в сообщении.





Помпео назвал Украину "проектом, над которым США работают много лет"



Ранее сообщалось, что Госдеп После этого представитель госдепа отправится в Словакию и Италию.Ранее сообщалось, что Госдеп разблокировал военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем, по собственным словам, это сделал президент Дональд Трамп. Кроме того, Рикер пообщается с представителями украинской власти.

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