Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС рассказали о ценности Минских соглашений

Комментариев: 2
Договоренности, достигнутые в Минске - единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе.
В ЕС высказались о важности Минских соглашений
В ЕС высказались о важности Минских соглашений

Минские соглашения важны тем, что предполагают привлечение России к процессу разведения войск. Об этом заявила Улла Хаканен, представитель Европейской службы внешних действий, ведающая отношениями между ЕС и Украиной, сообщает в среду, 4 декабря, Укринформ.

Эту мысль она высказала во время дискуссии Неопределенность Донбасса: решение конфликта или сдача интересов?, которая состоялась в Брюсселе под эгидой исследовательского центра Вилфреда Мартенса

Хаканен прокомментировала вопрос журналистов относительно позиции Евросоюза по разведению войск, когда подразделения ВСУ выполняют приказы, а тем временем продолжаются обстрелы со стороны формирований, причастность к которым Россия не хочет признавать, несмотря на многочисленные доказательства.

 "Это явление подчеркивает важность Минских соглашений, даже с учетом всех их недостатков. Это пока что единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правильный ответ", - сказала Улла Хаканен.

Представитель ЕС также выразила надежду, что "нормандский саммит", намеченный на 9 декабря в Париже, принесет определенные положительные изменения.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Украину. Урсула фон дер Ляйен провела первый разговор с Путиным в качестве главы Еврокомиссии. 

Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ЕС, донбасс, минские договоренности
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    04.12.2019, 08:26
Оценка:  0
fkrfyfan
Вы это расскажите украинским нацистам и карателям из ВСУ, продолжающим обстрелы мирных жителей Донбасса
CasperW    04.12.2019, 08:55
Оценка:  -2
CasperW
Все по методичке, со всеми ключевыми словами. Доплата будет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь