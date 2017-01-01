Итоги 3 декабря: задержание Онищенко и "слив" Трубы

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Германии задержан скандальный экс-нардеп Онищенко; парламент уволил директора ГБР Романа Трубу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Жеваго объявлен в международный розыск

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка “Финансы и кредит“, он объявлен в международный розыск.

Экс-нардеп подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Зеленский запускает новую программу для украинцев, проживающих за границей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за границей. По словам Зеленского, первым этапом этой программы станут доступные кредиты.

“Запускаем новую государственную программу: для тех, кто хочет вернуться в Украину и для тех, кто собирается искать лучшей судьбы за рубежом“ - говорится в сообщении

Беглый экс-депутат Онищенко задержан в Германии по запросу НАБУ

Немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко. Экс-нардеп был задержан в немецком Аахене по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) еще 29 ноября, но информация об этом появилась только сегодня.

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего “зенитчика“ подконтрольной России группировки “ДНР“ Владимира Цемаха, который является одним из ключевых подозреваемых по делу о сбитом “Боинге“ рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года.

Труба уволен из ГБР

250 народных депутатов поддержали законопроект №2116 “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюро расследований, которым предусматривается увольнение главы ведомства Романа Трубы. Решение об увольнении главы ГБР поддержали 250 нардепов.

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