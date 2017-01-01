Холодно, но без осадков: синоптики обнародовали свежий прогноз

Сегодня в Украине будет прохладно. Между тем, осадков на территории страны не ожидается.

Сегодня, 4 декабря, в Украине будет достаточно холодно, но осадков не предвещается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидается облачный день с прояснениями. Воздух прогреется в пределах -1…+3 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -7.

На востоке Украины ситуация похожая. На термометре 0…-3 градуса по Цельсию. Ночью воздух прогреется до -6. На протяжении дня осадков не обещают.

Южным регионам напророчили прохладный зимний день. На протяжении дня небо будет затянуто облаками. Температура воздуха поднимется от -1 до +2 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -6.

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В северной части страны сегодня прохладно и облачно. На улице -1…-3 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -6 градусов.

В Центральной Украине без существенных осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +1 градус по Цельсию.

В столице облачно. Воздух прогреется в пределах -1…+1 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -4.

Напомним, Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом. Сообщается, что из-за циклона выпал снег в западной, центральной и северной части Украины.

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