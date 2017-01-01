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Перемирие на Донбассе: семь обстрелов за сутки

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С начала текущих суток противник уже дважды обстрелял позиции сил Операции объединенных сил.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Минобороны Украины

Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает пресс-центр ООС.

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Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток российские оккупационные войска совершили четыре обстрела:

  • дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
  • неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
  • у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано три вражеских обстрелов:

  • вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкиного - применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, под Донецком перевернулся автомобиль ОБСЕ. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

 

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Теги: донбасс, обстрел, Операция объединенных сил
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