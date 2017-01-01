Перемирие на Донбассе: семь обстрелов за сутки

С начала текущих суток противник уже дважды обстрелял позиции сил Операции объединенных сил.

Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает пресс-центр ООС.

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Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток российские оккупационные войска совершили четыре обстрела:

дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;

неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано три вражеских обстрелов:

вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкиного - применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, под Донецком перевернулся автомобиль ОБСЕ. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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