Зеркаль созналась, кто из ОП рекомендовал ей "прекратить медиаактивность"

Чиновница откровенно созналась об отношениях с Офисом президента.

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Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что в начале сентября этого помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, рекомендовал ей "прекратить медиаактивность".

Об этом Зеркаль рассказала в интервью Радио НВ.

Мы говорили по поводу последних моих интервью. И он (Ермак, - ред.) настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода, - сказала Зеркаль.

По ее словам, после разговора с Ермаком она воздерживалась от любых комментариев в СМИ. Из ОП ей не дали конкретных инструкций для комментирования.

Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября к победе в Гааге, я не дала ни одного интервью, я не прокомментировала ни одного события и не вышел ни один пост, - сказала Зеркаль.

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Замглавы МИД объяснила, что она прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было "важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".

По мнению Зеркаль, эти рекомендации со стороны Ермака значили то, что она не является частью команды и может “повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент”.

Напомним, Зеркаль уволилась. Замглавы МИД Елена Зеркаль сегодня, 28 ноября, написала заявление об увольнении.

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