Этический кодекс запрещает "СН" быть несогласным с фракцией: Появились подробности
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Члены фракции украинского парламента “Слуга народа“ получили от своих руководителей проект этического кодекса, который называется “Кодекс этики народного депутата Украины - члена депутатской фракции ПП “Слуга народа“. Автором документа является нардеп от “Слуги народа“ Александр Дубинский.
Текст этического кодекса обнародовало издание theБабель .
В частности, депутатам от фракции запрещено не выполнять решение ее руководства.
В сам кодекс входят следующие пункты:
- депутат обязан действовать исключительно в пределах Конституции и закона;
- главная задача деятельности депутата - выполнение требований избирателей;
- у депутата нет права действовать вопреки программе политической партии и президента;
- у народного избранника есть право на собственное мнение и аргументированную позицию;
- депутат должен уважать решения фракции и выполнять их;
Читай также: Владельца зеленого Porsсhe с надписью “Зе!“ накажут за использование символики СНвсе решения фракции принимаются по правилу 70/30 - где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% от количественного состава фракции определяют вето на любое решение;
- рассмотрение принципиальных вопросов и/или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума может проходить только в виде письменного голосования;
- если депутат не согласен с позицией фракции или отказывается выполнять программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию;
- депутат обязан лично голосовать в парламенте;
- в случае не персонального голосования депутат обязан сложить мандат;
- в случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат обязан выйти из фракции.
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Голова парламентской фракции “Слуги народа“ Давид Арахамия подчеркнул: проект кодекса разослали депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. После ознакомления с кодексом фракция утвердит окончательную редакцию перечня правил поведения “Слуг народа“.
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