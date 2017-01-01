Этический кодекс запрещает "СН" быть несогласным с фракцией: Появились подробности

Документ содержит ряд требований и правил, которых должны придерживаться парламентарии.

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Члены фракции украинского парламента “Слуга народа“ получили от своих руководителей проект этического кодекса, который называется “Кодекс этики народного депутата Украины - члена депутатской фракции ПП “Слуга народа“. Автором документа является нардеп от “Слуги народа“ Александр Дубинский.

Текст этического кодекса обнародовало издание theБабель .

В частности, депутатам от фракции запрещено не выполнять решение ее руководства.

В сам кодекс входят следующие пункты:

депутат обязан действовать исключительно в пределах Конституции и закона;

главная задача деятельности депутата - выполнение требований избирателей;

у депутата нет права действовать вопреки программе политической партии и президента;

политической партии и президента; у народного избранника есть право на собственное мнение и аргументированную позицию;

депутат должен уважать решения фракции и выполнять их;

Читай также: Владельца зеленого Porsсhe с надписью “Зе!“ накажут за использование символики СН все решения фракции принимаются по правилу 70/30 - где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% от количественного состава фракции определяют вето на любое решение;

все решения фракции принимаются по правилу 70/30 - где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% от количественного состава фракции определяют вето на любое решение; рассмотрение принципиальных вопросов и/или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума может проходить только в виде письменного голосования;

если депутат не согласен с позицией фракции или отказывается выполнять программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию;

или отказывается выполнять программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию; депутат обязан лично голосовать в парламенте;

в случае не персонального голосования депутат обязан сложить мандат;

в случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат обязан выйти из фракции.

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Голова парламентской фракции “Слуги народа“ Давид Арахамия подчеркнул: проект кодекса разослали депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. После ознакомления с кодексом фракция утвердит окончательную редакцию перечня правил поведения “Слуг народа“.

Как сообщалось 27 ноября, в Житомире начали выпускать носки с цитатами Зеленского.

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