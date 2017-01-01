В Харькове Mercedes влетел в маршрутку: есть пострадавшие
Вчера вечером в Харькове случилось ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирской маршрутки.
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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Харьковской области.
Сообщается, что в результате ДТП серьезно пострадал водитель легкового автомобиля марки Mercedes. 56-летнего мужчину госпитализировали.
39-летний водитель автобуса травмирования избежал.
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На место аварии прибыли следственно-оперативная группа и полиция.
Правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый реестр. Продолжается проверка инцидента.
Напомним, в Буче Porsche въехал в маршрутку, она перевернулась на пешехода. В 35 километрах от Киева произошло страшное ДТП с летальным исходом.
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