Тело спрятали в колодце: Под Киевом застрелили бизнесмена из Грузии

Задержаны двое подозреваемых в причастности к убийству .

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В заброшенном колодце в Киевской области было обнаружено тело предпринимателя из Грузии с огнестрельными ранениями. В причастности к убийству правоохранители подозревают двух человек. Они взяты под стражу на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Вечером 26 ноября предприниматель из Грузии, приехавший в Киев по вопросам бизнеса, находясь в центре столицы, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. После этого связь с мужчиной оборвалась. Вскоре тело иностранца с огнестрельными ранениями было обнаружено в заброшенном колодце под Киевом.

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Задержаны двое жителей Киевской области, которые совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств. Их действия квалифицированы как пособничество в умышленном убийстве. Сейчас принимаются меры, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения, - сообщили в пресс-службы столицы.

Как сообщалось, 3 декабря в столице похоронили 3-летнего Сашу Соболева, которого застрелили киллеры.

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