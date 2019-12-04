Пристайко назвал число погибших во время войны на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что с начала войны на Донбассе погибли 14 тысяч человек.
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Об этом он сказал во время участия в мероприятиях в рамках встречи лидеров НАТО в Лондоне, сообщает пресс-служба МИД.
Он также подчеркнул, что Украина, даже не будучи членом Североатлантического альянса, защищает его восточный фланг.
Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибло 14 тысяч человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям, - сказал Пристайко.
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К слову, по данным ООН в ходе войны на Донбассе пострадало около 40 тысяч человек. Из них около 13 тысяч - погибли.
Напомним, из-за конфликта на Донбассе пострадали почти полмиллиона детей. С начала конфликта было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений.
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