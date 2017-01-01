Пункт пропуска "Гнутово" закроют на ремонт 5 декабря
Пункт пропуска “Гнутово“ в Донецкой области будет закрыт 5 декабря из-за ремонта электрической сети.
Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.
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“В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ “Гнутово“ осуществляться не будут“, - сказано в нем.
Отмечается, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Также указано, что работа КПВВ будет восстановлена в 8:00 6 декабря.
Как сообщалось, 29 ноября КПВВ на Донбассе перешли на зимний график.
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