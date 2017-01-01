Пункт пропуска "Гнутово" закроют на ремонт 5 декабря

Проблемы возникли из-за ремонта электросети .

Пункт пропуска “Гнутово“ в Донецкой области будет закрыт 5 декабря из-за ремонта электрической сети.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Читай также: Пересечение линии разграничения упростили: Сивохо рассказал подробности

“В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ “Гнутово“ осуществляться не будут“, - сказано в нем.

Отмечается, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Также указано, что работа КПВВ будет восстановлена в 8:00 6 декабря.

Как сообщалось, 29 ноября КПВВ на Донбассе перешли на зимний график.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram