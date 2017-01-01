$50 тыс отката: Задержали двух руководителей Нацакадемии аграрных наук

Сотрудники СБУ задержали коррупционеров.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали у бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что двое чиновников НААН требовали от бизнесмена больше 50 тысяч долларов отката за поставки зерновых на государственные предприятия, которые входят в сферу управления академии.

Чиновники также предлагали бизнесмену за 1 миллион долларов должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

Как сообщалось 2 декабря, президенту Академии аграрных наук выдвинули подозрения.

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