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$50 тыс отката: Задержали двух руководителей Нацакадемии аграрных наук

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Сотрудники СБУ задержали коррупционеров.
СБУ задержала двух руководителей НААН
СБУ задержала двух руководителей НААН
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали у бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что двое чиновников НААН требовали от бизнесмена больше 50 тысяч долларов отката за поставки зерновых на государственные предприятия, которые входят в сферу управления академии. 

Чиновники также предлагали бизнесмену за 1 миллион долларов должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

Как сообщалось 2 декабря, президенту Академии аграрных наук выдвинули подозрения.

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Теги: СБУ, академия аграрных наук, коррупция
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