В Харькове Нацкорпус наведался с похоронными венками к “слуге народа”

Появилось видео инцидента.

В Харькове активисты “Национального корпуса“ наведались в офис народного депутата от “Слуги народа“ Юрия Здебского с необычными “гостинцами”.

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Об этом сообщает Национальный корпус Харьков на своем Youtube-канале.

Судя по видеоролику, опубликованном активистами, они принесли депутату мешок земли и траурный венок.

Отмечается, что националисты хотели поговорить со Здебским о голосовании за закон об открытии рынка земли в Украине, но не застали самого нардепа в офисе.

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Им удалось пообщаться с помощником “слуги народа”. Они оставили ему мешок чернозема, а также похоронные венки с надписью “Рынок украинской земли“.

Реакции самого нардепа на “гостинцы” пока нет.

Напомним, во время протестов в Киеве под Раду принесли свинью в гробу. Полицейские и военнослужащие НГУ взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану.

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