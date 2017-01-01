Техническая ошибка: Рада не требовала подать новую заявку в НАТО

Из-за технической ошибки в опубликованном тексте решения парламента содержались существенные искажения смысла.

Рада приняла не тот вариант заявления, который опубликовала пресс-служба Верховная Рада / Facebook

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Опубликованный вчера текст заявления Верховной Рады с требованием к президенту Зеленскому подать новую заявку Украины на членство в НАТО был неправильным и не отражал смысл того, за что на самом деле проголосовали народные депутаты. Об этом сообщил нардеп от партии “Слуга народа“, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев на своей странице в Фейсбук.

По его словам, из-за технической ошибки на сайте парламента опубликовали не тот документ, который был принят.

Из-за технической несогласованности (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра, - написал вчера вечером депутат.

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В опубликованной на сайте версии заявления отмечается, что Верховная Рада призывает президента Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

В правильной редакции текста, которую опубликовал Черняев, такой фразы уже нет. Вместо этого парламентарии обратились к НАТО с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО на основе той заявки, которую Украина подавала еще в 2008 году.

Напомним, вчера вечером стало известно, что Рада призвала Зеленского подтвердить заявку на ПДЧ в НАТО. Текст обращения опубликовали на сайте парламента.

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