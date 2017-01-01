Под Херсоном фермеру в хозпомещение бросили гранату
В селе Крынки Алешковского района Херсонской области фермеру подбросили в хозяйственное помещение гранату, которая взорвалась.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
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Фермер заходил в хозяйственное помещение рядом со своим домом, когда увидел за дверью на полу предмет, похожий на гранату. К счастью, мужчина успел выбежать из помещения до того, как граната взорвалась. В результате взрыва никто не пострадал.
Правоохранители изъяли на месте взрыва обломки гранаты Ф-1 и корпуса от гранаты РГД-5. Начато досудебное расследование по квалификации "покушение на умышленное убийство".
Как сообщалось 3 декабря, в Харькове повесили гранату на двери офиса политпартии.
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