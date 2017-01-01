Рекорд: нардеп от ОПЗЖ за день кнопкодавил 9 раз

В этот раз отличился Владимир Кальцев.

В Верховной Раде 9 созыва появился первый кнопкодав-рекордсмен. Им стал нардеп от ОПЗЖ Владимир Кальцев.

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Об этом сообщает ЧЕСНО.

Сообщается, что 3 декабря Кальцев восемь раз нарушил процедуру личного голосования на утреннем пленарном заседании, когда рассматривали законопроект о ГБР (№2116) и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание.

В Раде текущего созыва еще никто не кнопкодавил 9 раз за один день. Поэтому Кальцев установил рекорд.

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Активисты отметили, что нардеп прикрывал одну из своих рук листом бумаги и кнопкодавил. Камеры зафиксировали нарушения.

Всего активисты зафиксировали 9 нарушений процедуры личного голосованния со стороны нардепа:

поправка №131 нардепов от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, Марии Ионовой и Ростислава Павленко. Кальцев нажал на две кнопки "за";

поправка №206 нардепа от "Батькивщины" Андрея Кожемякина. Также две кнопки "за";

поправка №216 нардепа от "Голоса" Олега Макарова. Места Кальцева и Пономарева засветились зеленым;

поправка №249 нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки. Здесь Кальцев, похоже, ошибся, поскольку нажал за себя кнопку "за", а за Пономарева - "против";

поправка №314 также авторства Мамки. Два голоса "за";

поправка №1 нардепов от "Слуги народа" Дениса Монастырского, Максима Павлюка, Владимира Захарченко и Галины Михайлюк. Кальцев нажал на две кнопки "воздержался";

голосования о проекте закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР (№2116) во втором чтении и в целом. Так же два голоса "воздержался";

при регистрации на вечернее пленарное заседание 3 декабря Кальцев также нажал на кнопки за себя и за отсутствующего Пономарева. Результаты регистрации можно увидеть здесь - Пономарев якобы "присутствует".

Напомним, Зеленский требует штрафов до 85 тыс. грн за кнопкодавство. Команда Зеленского внесла на рассмотрение комитета новый законопроект.

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