Депутаты объединились, чтобы не позволить России уничтожить энергобезопасность страны, — нардеп

Депутаты Верховной Рады объединились для защиты энергобезопасности страны от РФ. Об этом заявил народный депутат, член межфракционного депутатского объединения «Энергетическая независимость и безопасность Украины» Михаил Бондарь на брифинге в Верховной Раде, пишет «Главком».

«Мы, депутаты разных фракций, создаем межфракционное депутатское объединение «Энергетическая независимость и безопасность Украины». Мы все будем делать для того, чтобы исключать шантаж со стороны Российской Федерации, со стороны комитета Андрея Геруса, который все делает для того, чтобы уничтожить нашу энергетическую безопасность. Будем делать все возможное, чтобы поддержать президента и не дать другим депутатам возможности уничтожить нашу энергетическую безопасность страны», — сказал Бондарь.

Напомним, ранее народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что «энергетическое оружие» в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России, который начался 1 октября, — это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.