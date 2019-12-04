Исправлена ошибка: Адвокат семей Небесной Сотни прекратила голодовку

Верховная Рада выполнила требование голодавшей Закревской, но до полной победы еще далеко.

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Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская прекратила голодовку, начатую ею 21 ноября в качестве протеста против прекращения расследования дел Майдана. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Поводом для прекращения голодовки стало принятие Верховной Радой поправки и закона о перезагрузке Государственного бюро расследований, без чего дальнейшее следствие по делам Майдана де-факто прекратилось.

Принятие поправки и закона – это победа, бесспорно, но следствия все еще нет. Это лишь первый маленький шаг – исправление ошибки, написала Закревская.

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Она добавила, что теперь нужно требовать подписания принятого закона президентом, а также издания указа президента об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управлением по делам Майдана.

Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества – исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс, - отметила Закревская.

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По словам адвоката семей Небесной сотни, после почти двухнедельной голодовки чувствует она себя хорошо.

Чувствую себя хорошо, когда нормально высплюсь и тепло. Есть не хочется, еда не снится, на ногах держусь, галлюцинаций не имею, - написала она.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за поправку №318 к законопроекту о ГБР, которая позволит следователям, которые расследовали дела Майдана, перейти из Генпрокуратуры в ГБР без прохождения конкурса. Именно из-за требования принять эту поправку 21 ноября адвокат семей погибших на Майдане Евгения Закревская объявила голодовку.

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