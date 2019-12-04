Труба отметил скандал с прослушкой вечеринкой с сотрудниками
29 ноября директор Государственного бюро расследований собрал своего ведомства на корпоратив. Вечеринка состоялась всего через 10 дней после обнародования скандальной прослушки из его кабинета.
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Об этом сообщает Bihus.info.
Сообщается, что мероприятие проходило в закрытом режиме. Вместе с Трубой в ресторан прибыли сотрудники львовского управления ГБР. Правоохранители отмечали годовщину начала роботы Бюро.
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Журналисты рассказали, что к ресторану вызвали полицию, которая проверила их документы.
Труба с подчиненными покидали ресторан очень скрытно. Их увезли служебные автобусы. Гостей из здания выводили по одному прикрывая зонтиками, чтоб уберечь от наблюдательных журналистов.
Напомним, Труба уволен из ГБР: известны все подробности. Решение об увольнении главы ГБР поддержали 250 нардепов.
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