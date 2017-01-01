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В Киеве Зеленский встретился с премьером Швеции Левеном

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После завершения переговоров запланировано общение Зеленского и Левена с журналистами.
В Киеве проходят украинско-шведские переговоры
В Киеве проходят украинско-шведские переговоры
president.gov.ua

В столице началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном, который прибыл в Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства встретил премьер-министра на крыльце Мариинского дворца, после чего провел гостя в зал, там прошло представление членов делегации Швеции и Украины.

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После встречи президента Украины и премьер-министра Швеции в формате один на один предусмотрены украинско-шведские переговоры под председательством Владимира Зеленского и Стефана Левена.

После завершения переговоров запланировано общение Зеленского и Левена с представителями украинских и иностранных средств массовой информации.

Как сообщалось 3 декабря, Пристайко рассказал, что подпишут лидеры нормандского саммита.

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