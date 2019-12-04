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Законопроект 2233 позволит импорт тока из РФ, которая будет шантажировать Украину — нардеп

Комментариев: 9
Законопроект 2233 позволит импорт тока из РФ, которая будет шантажировать Украину — нардеп

Принятие законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины“ О рынке электроэнергии “(№2233) не прекратит импорт электроэнергии из РФ, который стал возможен благодаря “поправке Геруса “. Импорт будет идти через Беларусь, и уже через несколько месяцев Россия начнет шантажировать Украину. Об этом заявил народный депутат, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины“ Михаил Бондарь на брифинге в Верховной Раде.

“4 декабря предлагается принять закон 2233, которым фактически разрешается импорт электроэнергии из стран СНГ, в том числе из Российской Федерации. Они якобы убирают РФ, поскольку прописывают, что двусторонние договоры с Российской Федерацией запрещены, но оставляют Беларусь. Мы прекрасно знаем, что Беларусь не имеет таких мощностей, поэтому это будет электроэнергия из России. Это просто очковтирательство“, — сообщил Бондарь.

Он отметил, что импорт российской электроэнергии, который начался благодаря инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, убивает отечественную энергетическую и угледобывающей отрасли и, как следствие, Украина вскоре попадет в энергетическую зависимость от России.

“Убивается наша энергетическая система, убиваются генерирующие компании, убивается угледобывающая отрасль, и мы буквально за пару месяцев будем энергозависимыми полностью от Российской Федерации. Буквально через пару месяцев этим нас будут шантажировать“, — считает Бондарь.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — разрешить коммерческим импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2400000 кВт-ч до 4500000 кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут. По данным президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимця импорт электроэнергии из РФ занял 15% украинского рынка.

11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

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Комментариев (9)
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kapablankas    04.12.2019, 13:44
Оценка:  0
kapablankas
В начале 1990-х годов Михаил отправился на заработки в Европу. В Нидерландах он работал на предприятии по утилизации машин. Во Франции занимался сбором урожая вишен и яблок.
В середине-конце 1990-х Бондарь работал бухгалтером в Жвыркивском поселковом совете на Львовщине, во “Львовтелекоме” и Торгов
kapablankas    04.12.2019, 13:45
Оценка:  -1
kapablankas
ДАЛЬШЕ АТО

ИИИИИ

крупный спец в енергетике
Пролисок    04.12.2019, 13:03
Оценка:  +2
Пролисок
Действительно,зачем народу удешевление тарифов))
alex-zol    04.12.2019, 12:54
Оценка:  +3
alex-zol
А Российский газ из Словакии не смущает?)))) Ну тупыыыее)))
Пролисок    04.12.2019, 13:04
Оценка:  +1
Пролисок
А на днях заключённый с Россией договор о 30 летней поставке в Украину нефти.От агрессора!))
Alexsy    04.12.2019, 12:53
Оценка:  +3
Alexsy
Шо за дебил!
Производи и дальше свою электроэнергию.
Потом продавай ее дальше в Европу по Европейским ценам!
А сам пользуйся дешовой. В случае нагибания просто переключи рубильник!
(пропиши в контрактах)
Пролисок    04.12.2019, 13:05
Оценка:  -1
Пролисок
В ЕС свет всегда был дешевле,чем в Украине.Просто там в евро,и по курсу))
Woodbrother    04.12.2019, 12:36
Оценка:  -3
Woodbrother
Клоун ЗЕделает все для развала отечественной экономики. Видимо ЗЕбилы поняли, что надолго их не хватит и рещили сразу сорвать джекпот.
asfd0    04.12.2019, 13:54
Оценка:  0
asfd0
развал отечественной экономики был произведён петушенко разрывом эконом. связей с Россией.
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