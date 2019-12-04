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На Западе Украины зафиксировали землетрясение

Комментариев: 3
Мощность подземных толчков была невысокой.
Место, где зафискированы толчки
Место, где зафискированы толчки
скриншот

В ночь с 3 на декабря во Львовской области зафиксировали землетрясение. 

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Об этом сообщил в Facebook департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации. 

По предварительной информации, западную область всколыхнуло землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера. Подземные колебания зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, которое находится между городами Радехов и Броды.

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К счастью, это землетрясение относится к "неощутимым", согласно шкале интенсивности MSK-64. Это значит, что интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей и сотрясения земли зарегистрировали только сейсмографы.

Также сообщается, что информации о разрушениях и повреждений в результате землетрясения не поступало.

Напомним, сильное землетрясение произошло в Казахстане. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 располагался в 303 километрах от Алма-Аты. Информации о разрушениях нет.

 

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Теги: землетресение, Украина, Львовская область, стихия
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Комментариев (3)
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Лошко    04.12.2019, 13:42
Оценка:  -2
Лошко
Это Аллах наказал Казахов за отрицание анексии крыма РФ ихним "Атачюркой" - президентом.
Антибес    04.12.2019, 13:12
Оценка:  -1
Антибес
Похоже приматы,там проживающие,слишком сильно скакали.Только вот непонятно,по какой именно причине скачет этот биомусор.Пэрэмог не было,нет и не будет.Остаётся лишь одна версия:холод.)))))
Via_dolorosa    04.12.2019, 13:53
Оценка:  0
Via_dolorosa
Чего они тебе плохого сделали ? маму твою изнасиловали под Рязанью или в лифте насрали.
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