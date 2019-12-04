На Западе Украины зафиксировали землетрясение

Мощность подземных толчков была невысокой.

В ночь с 3 на декабря во Львовской области зафиксировали землетрясение.

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Об этом сообщил в Facebook департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

По предварительной информации, западную область всколыхнуло землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера. Подземные колебания зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, которое находится между городами Радехов и Броды.

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К счастью, это землетрясение относится к "неощутимым", согласно шкале интенсивности MSK-64. Это значит, что интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей и сотрясения земли зарегистрировали только сейсмографы.

Также сообщается, что информации о разрушениях и повреждений в результате землетрясения не поступало.

Напомним, сильное землетрясение произошло в Казахстане. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 располагался в 303 километрах от Алма-Аты. Информации о разрушениях нет.

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