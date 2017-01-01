Кабмин пикетируют люди из Атомпрофсоюза

Протестующие требуют отставки министра Оржеля.

Представители профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) проводят акцию протеста возле здания Кабинета министров Украины, требуя отставки министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Об этом сообщает Униан.

Читай также: Поправка Геруса и импорт электроэнергии из России убивают отечественную экономику - Андрей Белецкий

Утром около 1000 митингующих пикетировали админздание правительства. По словам руководителей профсоюза, в рамках бессрочной акции протеста в городах-спутниках АЭС развернуты палаточные городки, где протестующие будут находиться круглосуточно.

Кроме отставки министра Алексея Оржеля, митингущие требуют создания отдельного органа государственного управления предприятиями атомного энергетически-промышленного комплекса Украины, возглавляемого профессионалами-энергетиками.

Как отметил в комментарии журналистам заместитель главы Атомпрофсоюза Алексей Лыч, среди требований также возвращение на пост главы “Энергоатома“ Юрия Недашковского.

“Новый министр договаривается с Россией о поставках электроэнергии ограничивая выработку украинских АЭС с самым низким в мире тарифом 56,7 коп за кВт-час“, – отметил Алексей Лыч.

По его словам, министру мешает прозападная позиция Недашковского, который выступал против импорта российской электроэнергии в Украину.

Читай также: Десять предвестников “реванша“. Откатывается ли Украина в 2013 год?

“И этот министр даже не скрывает, что готов и хочет развернуть вектор развития стратегической для страны отрасли обратно в Россию – готов дружить и договариваться с Россией. Именно для этого ему потребовалось уволить Недашковского, который никогда не позволил бы этого сделать снова! Именно поэтому, все профессионалы, кому за эти четыре дня предложили возглавить Энергоатом – отказались. Отказались поскольку не хотят возврата в Россию, отказались полностью подержав Юрия Недаковского в пророссийской позиции развития атомной отрасли Украины. Поддержали независимость Украины!“, – добавил Алексей Лыч.

Как сообщалось, 3 декабря под НБУ протестовали металлурги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram