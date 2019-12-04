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Под Харьковом поймали "заблудившихся" российских охотников с оружием

Комментариев: 7
Двое россиян незаконно пересекли российско-украинскую границу, чтобы поохотиться на территории Украины.
Под Харьковом поймали "заблудившихся" российских охотников с оружием
© dpsu.gov.ua
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Под Харьковом поймали "заблудившихся" российских охотников с оружием
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Пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян-охотников, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Патрулируя участок в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе Харьковской области, пограничный наряд заметил двух неизвестных вблизи границы. Мужчин сразу задержали. Оказалось, что это двое россиян 1982 и 1985 рождения, которые решили тайно пересечь границу, чтобы устроить незаконную охоту на территории Украины. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему.

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Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли. За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, границу Украины “незаконно пересекли“ 12 российских коров. В МВД предполагают, что коровы бежали в Украину в поисках лучшей жизни.

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Теги: ГПСУ, пограничники, Госпогранслужба, охотники, Россия, оружие
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Комментариев (8)
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Антибес    04.12.2019, 13:36
Оценка:  -3
Антибес
Главное,что наша"граница на замке".Где два,там и двести тысяч.)))))
Глод    04.12.2019, 13:25
Оценка:  +1
Глод
Подождите., а как же они преодолели стену Яценюка? Там же ров, вал и колючая проволока. И, по-моему, им уголовная ответственность светит, а не административная.
Лошко    04.12.2019, 13:34
Оценка:  -3
Лошко
И ещё нужно уточнить, на кого именно они хотели поохотиться? Пореченков, тот тоже приезжал поохотиться...
DmitriyMakarov    04.12.2019, 13:46
Оценка:  -3
DmitriyMakarov
Эту утку запустил маркиян лубковский, никаких доказательств кроме его больной фантазии он не предоставил, как впрочем, и во многих других случаях, будь то чеченские кадыровцы в Донецке, бурятские броне-конные дивизии, отрезанные уши у правосеков, и прочая и прочая
DmitriyMakarov    04.12.2019, 13:20
Оценка:  -4
DmitriyMakarov
А когда наши забредут поохотиться, им тоже ПЖ? Или наших можно понять и простить? Или так - дать им ПЖ, они в международный суд, а там и отпустят и компенсацию от Украины присудят? И в итоге платить им будем мы, как налогоплательщики а не деревянные канадские издаболы с бигмира.
Woodbrother    04.12.2019, 13:23
Оценка:  +2
Woodbrother
У террористов нет никаких прав.
Lyonya-Space    04.12.2019, 13:14
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ещё 2 рыла для обмена!
Woodbrother    04.12.2019, 13:14
Оценка:  -1
Woodbrother
Обвинить в терроризме и посадить пожизненно.
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