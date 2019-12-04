Под Харьковом поймали "заблудившихся" российских охотников с оружием

Двое россиян незаконно пересекли российско-украинскую границу, чтобы поохотиться на территории Украины.

Читай также: На границе с Молдовой стреляли: Трое раненных

Пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян-охотников, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Патрулируя участок в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе Харьковской области, пограничный наряд заметил двух неизвестных вблизи границы. Мужчин сразу задержали. Оказалось, что это двое россиян 1982 и 1985 рождения, которые решили тайно пересечь границу, чтобы устроить незаконную охоту на территории Украины. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему.

Читай также: Разбил авто и повредил инфраструктуру: украинец прорывался через границу в Беларусь

Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли. За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, границу Украины “незаконно пересекли“ 12 российских коров. В МВД предполагают, что коровы бежали в Украину в поисках лучшей жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.