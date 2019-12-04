“Афера” Стефанчука: в квартирном вопросе поставили точку

В Раде приняли решение касательно скандала.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, арендовавший квартиру у своей тещи, в ноябре вернул более 39 тысяч гривен, которые получал в качестве компенсации за аренду жилья.

Читай также: Стефанчук вернет компенсацию за аренду у тещи, Арахамия против

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ответ Аппарата Верховной Рады Украины.

Руслан Стефанчук вернул в ноябре 2019 года средства в сумме 39 650 грн 00 копеек, полученные в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019 года, - сказано в сообщении.

Читай также: Депутаты могли бы обойтись без компенсаций за жилье – Разумков

К слову, Стефанчук арендовал квартиру в некой Татьяне Ситарук, которая приходится ему тещей. Затем разгорелся скандал вокруг аренды жилья Стефанчука и компенсации. Депутат решил вернуть деньги.

Напомним, Стефанчук снял квартиру у тещи и оформил компенсацию для иногородних. Стефанчук входит в число 120 нардепов, которые оформили компенсацию для иногородних.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram