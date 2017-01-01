Очередь России взять ответственность – премьер Швеции о Донбассе

Глава шведского правительства уверен, что Россия пока не заслужила снятие европейских санкций.

Читай также: Президент Казахстана не считает оккупацию Крыма аннексией

Украина приложила много усилий для решения конфликта на Донбассе и сейчас пришла очередь России взять на себя ответственность за дальнейшую нормализацию ситуации. Об этом заявил Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен на совместном брифинге по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Мы ценим усилия, которые прилагает Украина для разрешения конфликта на востоке Украины. Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас очередь России взять ответственность, - сказал шведский премьер-министр.

Читай также: США выступили против участия России в саммитах G7

Он отметил, что Швеция поддерживает проведение “нормандского саммита“ и считает этот формат переговоров “лучшим путем, чтобы получить ожидаемые результаты“.

Левен отдельно подчеркнул, что причины, по которым Евросоюз ввел антироссийские санкции остаются, поэтому санкции должны сохраняться.

Позиция Швеции неизменна. Санкции были введены по определенным причинам – конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. И пока причины санкций существуют, они будут продолжаться. Есть только один путь, когда санкции можно отменить. Это очень просто. И для нас это очень важно, - добавил он.

Напомним, сегодня в Киеве с рабочим визитом находится премьер-министр Швеции. У него запланированы переговоры с Украиной по важным торгово-экономическим вопросам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.