Верховная Рада ограничила импорт электроэнергии из РФ

Скандальная "поправка Геруса", вызывавшая много споров, была изменена.

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в закон о рынке электроэнергии. Среди прочего в законе есть норма, запрещающая импорт электричества из России по двусторонним договорам. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, данную инициативу поддержали 274 депутата.

Целью закона является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору (НКРЕКП) позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке “на сутки вперед“ и внутрисуточном рынке.

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Также в законопроекте есть норма, которой запрещается продажа или поставки электричества из РФ по двусторонним договорам с украинскими потребителями. При этом НКРЕКП предоставлено право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.

Отметим, что кроме двусторонних договоров на поставку электричества, в Украине существуют другие рынки, на которых можно покупать и продавать электроэнергию, в частности “рынок на сутки вперед“, внутрисуточный рынок и балансирующий рынок.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада проголосовала за ряд изменений в законодательство, регулирующее рынок электроэнергии в Украине. Среди прочего было разрешено импортировать электричество из РФ. Эта норма стала известна как “поправка Геруса“ по имени главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Впоследствии эксперты и политики многократно критиковали “поправку Геруса“, считая ее попыткой уничтожить энергетическую независимость Украины. Данная поправка в частности стала поводом для скандальной драки между Андреем Герусом и Олегом Ляшко.

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