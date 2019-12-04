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Верховная Рада ограничила импорт электроэнергии из РФ

Комментариев: 5
Скандальная "поправка Геруса", вызывавшая много споров, была изменена.
Верховная Рада ограничила импорт электроэнергии из РФ
Верховная Рада ограничила импорт электроэнергии из РФ
wikipedia.org

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в закон о рынке электроэнергии. Среди прочего в законе есть норма, запрещающая импорт электричества из России по двусторонним договорам. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, данную инициативу поддержали 274 депутата.

Целью закона является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору (НКРЕКП) позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке “на сутки вперед“ и внутрисуточном рынке.

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Также в законопроекте есть норма, которой запрещается продажа или поставки электричества из РФ по двусторонним договорам с украинскими потребителями. При этом НКРЕКП предоставлено право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.

Отметим, что кроме двусторонних договоров на поставку электричества, в Украине существуют другие рынки, на которых можно покупать и продавать электроэнергию, в частности “рынок на сутки вперед“, внутрисуточный рынок и балансирующий рынок.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада проголосовала за ряд изменений в законодательство, регулирующее рынок электроэнергии в Украине. Среди прочего было разрешено импортировать электричество из РФ. Эта норма стала известна как “поправка Геруса“ по имени главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Впоследствии эксперты и политики многократно критиковали “поправку Геруса“, считая ее попыткой уничтожить энергетическую независимость Украины. Данная поправка в частности стала поводом для скандальной драки между Андреем Герусом и Олегом Ляшко.

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Теги: Россия, импорт, электроэнергия, Верховная Рада, Герус
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Комментариев (5)
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Via_dolorosa    04.12.2019, 15:09
Оценка:  -1
Via_dolorosa
пусть Монголии или Казахстану свою электр. продают с оккупантами ни каких связей. У расии очень огранич. рынок сбыта товаров и пр. поэтому они сюда и лезут хотя их тут не ждут.
asfd0    04.12.2019, 14:14
Оценка:  -3
asfd0
импорт дешевой электроэнергии это не для нас, украинцы должны платить по полной, Ротердам+ и реверс - наше всё!!!
nelci    04.12.2019, 14:44
Оценка:  -1
nelci
Выгодо -получатели майдана еще не накушались и будут отменять обычные рыночные отношения в свою пользу и не только по электричеству...
colavova    04.12.2019, 14:51
Оценка:  +1
colavova
дешёвый сыр в мышеловке))
asfd0    04.12.2019, 14:54
Оценка:  -1
asfd0
100%-дешевое, это не про нас. Сдохнуть на зло России - долг каждого украинца.
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