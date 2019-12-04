Зеленский публично проигнорировал вопрос о Крыме

Появилось видео момента общения президента с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос об аннексированном Крыме.

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Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Один их журналистов спросил Зеленского, каким образом на его работу в целом влияет скандал с импичментом его американского коллеги Дональда Трампа, а также о том, вернется ли Крым в Украину.

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Между тем, президент счел на нужное ответить только на вопрос о Трампе, проигнорировав Крым.

Когда я говорил по телефону с Трампом, я не знал, что он заблокирует военную помощь Украине… На мою работу скандал с импичментом Трампа никак не влияет. Украина независимая, и у нас есть более приоритетные проблемы, - сказал Зеленский.

Напомним, президент Казахстана не считает оккупацию Крыма аннексией. Новый глава Казахстана рассказал о своем отношении к России и ее действиям относительно Крыма.

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