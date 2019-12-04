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Зеленский публично проигнорировал вопрос о Крыме

Комментариев: 15
Появилось видео момента общения президента с журналистами.
Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о Крыме
Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о Крыме
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Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос об аннексированном Крыме. 

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Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Один их журналистов спросил Зеленского, каким образом на его работу в целом влияет скандал с импичментом его американского коллеги Дональда Трампа, а также о том, вернется ли Крым в Украину.

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Между тем, президент счел на нужное ответить только на вопрос о Трампе, проигнорировав Крым.

Когда я говорил по телефону с Трампом, я не знал, что он заблокирует военную помощь Украине… На мою работу скандал с импичментом Трампа никак не влияет. Украина независимая, и у нас есть более приоритетные проблемы, - сказал Зеленский.

Напомним, президент Казахстана не считает оккупацию Крыма аннексией. Новый глава Казахстана рассказал о своем отношении к России и ее действиям относительно Крыма.

 

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Теги: Зеленский, инцидент, Крым, игнорирование
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Комментариев (16)
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Letohradek    04.12.2019, 15:30
Оценка:  -1
Letohradek
Алё, кто этого квартального барана привел к власти? Надеюсь, вы убедились, что он туп и хамоват?
fkrfyfan    04.12.2019, 15:20
Оценка:  +1
fkrfyfan
А что он мог ответить про Крым?
Via_dolorosa    04.12.2019, 15:12
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Антибес-- а тебе не приходило в голову что это была ловушка на которую вы ватники по глупости попались. Теперь вечная русофобия и санкции вам обеспечены на поколения вперёд, а ещё от этого Украина будет вас ненавидеть десятилетиями и вы в итоге потеряете как 100 таких Крымов в соц. и экономич плане.
Антибес    04.12.2019, 15:16
Оценка:  +1
Антибес
Пинч мокрожoпый,многоликий,это ты мне,как украинскому гражданину,постоянно проживающему в Украине пишешь?Так мне вообще твои сопли бессильные неинтересны.Венгрия скоро у нас Закарпатье заберёт.Что ты кукарекать тогда будешь,петушок свинорылый?)))))
Alexsy    04.12.2019, 14:59
Оценка:  -3
Alexsy
Когда в Украине уровень жизни, сравняется с уровнем жизни в Нидерландах?
Антибес    04.12.2019, 15:01
Оценка:  -1
Антибес
Не ранее Второго Пришествия,сударь.)))))
РАЗГЕЛЬДЯЙ    04.12.2019, 14:53
Оценка:  -1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Крым никуда не уходил, что б его возвращать.
Он есть и будет в составе Украины.
Блохи зеленые в Крыму разбегутся и все будет ок.
Не бери то, что тебе по праву не принадлежит.
Антибес    04.12.2019, 14:40
Оценка:  0
Антибес
Крым не вернётся.Его можно попробовать вернуть силой руками оставшихся особо упоротых псевдопатриотов,но тогда наша охреНэнька
наконец-то прекратит своё существование в течении нескольких месяцев.И все,у кого есть мозг,это отлично знают.Это знает даже Зе.)))))
BROKER666    04.12.2019, 14:46
Оценка:  -5
BROKER666
ты в курсе куда тебе идти и что с0сать?
Антибес    04.12.2019, 14:49
Оценка:  0
Антибес
Номерное ботелло с кучей аккаунтов,даже не пытайся меня приобщить к своему образу жизни.У меня традиционная ориентация и очень стойкий иммунитет на пидopoв-хyecocoв,типа тебя.)))))
ВосставшийИзБана    04.12.2019, 14:49
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Крым уже остался без воды, а скоро останется и без туристов. Т.е. совсем. Так что время работает на нас.
Антибес    04.12.2019, 14:54
Оценка:  -2
Антибес
Ботелло полоумное,когда закончишь мечтать,хорошенько вымой свои липкие руки.Ну а потом поскачи пару часов.И тебя возможно попустит,"мечтун".) ))))
colavova    04.12.2019, 14:56
Оценка:  0
colavova
от твоей оху енной рашКИ не останется ни ХУя
Антибес    04.12.2019, 15:00
Оценка:  -1
Антибес
Ты что,в глаза долбишься,пинч гундосый? Я же писал,бот ты полоумно-слепой,от нашей охреНэньки ничего не останется,если попробуем Крым силой забрать.)))))
nelci    04.12.2019, 14:36
Оценка:  0
nelci
Президент не должен говорить то что думает , но и брехать по черному, как это делает Порошенко, тоже погано...
Глод    04.12.2019, 14:34
Оценка:  -3
Глод
Он не знает ответа на этот вопрос. А кто знает?
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